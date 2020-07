Groen sparen ‘tijdelijk’ nergens meer mogelijk

Nieuws|Het is op dit moment bij geen enkele bank nog mogelijk te beginnen met fiscaal aantrekkelijk groen sparen. Bij ING is het ‘vanwege de grote belangstelling’ sinds 3 april ‘tijdelijk niet mogelijk om nieuwe Groen Spaardeposito’s te openen’.

Intussen meldt concurrent ABN Amro al zeer geruime tijd op de site dat het Groen Spaar Deposito ‘op dit moment niet door ABN Amro Groenbank B.V. wordt aangeboden’. Ook bij de Rabobank is het ‘op dit moment niet mogelijk een Rabo GroenDeposito te openen of een inleg te doen’.

Tijdelijk duurt lang

Alle drie de banken die fiscaal ondersteund groen sparen mogen aanbieden, stellen dus dat de sluiting tijdelijk is. Echter, bij Rabo GroenSparen duurt die ‘tijdelijke stop’ nu al sinds 17 april 2014. En ABN Amro zei begin dit jaar al: ‘Of en wanneer het Groen Spaar Deposito in de toekomst weer opengaat, daar kunnen we niet op vooruitlopen.’

De groenspaarproducten hebben altijd een tijdelijk karakter, doordat het 'groene' spaargeld grotendeels moet worden geïnvesteerd in goedgekeurde duurzame projecten. Zitten die vol, doorgaans in de eerste maanden van het jaar, dan sluit de inschrijving.

Rente historisch laag

Maar juist nu de spaarrentes historisch laag zijn, zouden deze spaarproducten een zeer interessant alternatief kunnen zijn. Door te sparen (of te beleggen) via groenproducten, ben je tot €56.928 (2015) vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarnaast profiteer je van de heffingskorting van 0,7%. Nog afgezien van de (doorgaans overigens zéér lage) rente valt er voor spaarders met meer dan €21.330 (2015) dus zo al 1,9% te verdienen.

'Gewoon’ groen sparen kan natuurlijk nog wel – bij ASN Bank en Triodos Bank – maar dan zonder belastingvoordeel.

Bronnen: ING, ABN Amro, Rabobank, Consumentenbond

Zie ook: