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De jeugd kan weer Zilvervloot Sparen

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Jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen weer Zilvervloot Sparen. Deze tot begin jaren '90 populaire spaarvorm, waarbij spaarders naast rente een premie ontvangen, keert vandaag (6 september) terug onder vlag van SNS Bank en RegioBank.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:6 september 2012

Update 8 februari 2018

Het wetsvoorstel van de toenmalige Kamerleden Sterk (CDA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) is bij brief van 25 januari 2018 van het huidige CDA-Kamerlid Pieter Heerma ingetrokken.

Banken lopen vooruit

De twee banken, onderdeel van SNS Reaal, lopen hiermee vooruit op het wetsvoorstel Jeugdsparen dat CDA en ChristenUnie in juni indienden. De partijen willen hiermee het sparen door jongeren bevorderen, op een vergelijkbare manier als de oude Zilvervloot. Toen gaf de overheid na 5 jaar sparen bij de bank een bonus.

In afwachting van de politieke ontwikkelingen draaien SNS bank en RegioBank vooralsnog zelf op voor de premie van maximaal 10%, die over de volledige looptijd kan oplopen tot €1080. Spaarders moeten daartoe wel 18 jaar lang de maximale inleg van €600 per jaar (€50 per maand) opzijzetten. Aan het einde van de rit hebben zij dan in totaal €14.712 opgebouwd.

De nieuwe Zilvervlootrekening, die uiterlijk in het 15de levensjaar moet worden geopend, doet het daarmee beter dan alle andere kinderspaarrekeningen die wij in de komende Consumentengids onderzoeken.

Zilvervloot verslaat concurrentie

(Na 18 jaar sparen, €50 per maand)

  • Rabo Regenboogrekening: €12.850
  • ABN Amro KinderBonusSparen: €13.883
  • Argenta Jongerenspaarrekening: €14.184
  • Zilvervloot Sparen: €14,712

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