Kans op negatieve spaarrente klein

De spaarrentes in Nederland blijven verder dalen. Hoe groot is de kans in Nederland op negatieve spaarrentes? De Consumentenbond vroeg het de grote banken en kreeg geruststellende antwoorden.

Betalen voor je spaargeld

De rentedaling van vorig jaar zet zich voort. Zelfs Knab – die de rente heel lang ongemoeid liet - kondigde deze week een fikse renteverlaging aan. Bij een verdere daling moeten spaarders gaan betalen voor hun spaargeld; in dat geval is sprake van een negatieve spaarrente. Voor sommige Deense en Duitse spaarders geldt dit al. In Nederland komt dit nu alleen voor bij sommige zakelijke spaarders.

Zeer onwaarschijnlijk

Hoe groot is de kans in Nederland op negatieve spaarrentes? De Consumentenbond vroeg het de grote banken en kreeg geruststellende antwoorden. ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS achten de situatie van een negatieve rente voor particuliere spaargelden in Nederland zeer onwaarschijnlijk.

Discussie: wat zou jij doen?

Uit een eerdere discussie op onze community bedachten spaarders onder andere dat ze bij een negatieve rente zouden gaan beleggen, duurzaam investeren of uitlenen (crowdfunding), hypotheek aflossen of het geld in een oude sok of kluis stoppen.