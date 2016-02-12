icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Kans op negatieve spaarrente klein

Nieuws
|
De spaarrentes in Nederland blijven verder dalen. Hoe groot is de kans in Nederland op negatieve spaarrentes? De Consumentenbond vroeg het de grote banken en kreeg geruststellende antwoorden.

_Geen auteur   Gepubliceerd op:12 februari 2016

Spaarrente

Betalen voor je spaargeld

De rentedaling van vorig jaar zet zich voort. Zelfs Knab – die de rente heel lang ongemoeid liet - kondigde deze week een fikse renteverlaging aan. Bij een verdere daling moeten spaarders gaan betalen voor hun spaargeld; in dat geval is sprake van een negatieve spaarrente. Voor sommige Deense en Duitse spaarders geldt dit al. In Nederland komt dit nu alleen voor bij sommige zakelijke spaarders. 

Zeer onwaarschijnlijk

Hoe groot is de kans in Nederland op negatieve spaarrentes? De Consumentenbond vroeg het de grote banken en kreeg geruststellende antwoorden. ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS achten de situatie van een negatieve rente voor particuliere spaargelden in Nederland zeer onwaarschijnlijk.

 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Nieuw & interessant

Lees meer artikelen