Klanten failliete banken krijgen alsnog rente

Nieuws|Naar schatting 18.000 voormalige klanten van de failliete banken DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop komen alsnog in aanmerking voor aanvullende rente over hun uitkering.

Het gaat om de wettelijke rente over tegoeden die destijds te laat zijn uitgekeerd. Te laat is in dit geval langer dan 3 maanden na de datum waarop een gedupeerde een aanvraag voor een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) bij De Nederlandsche Bank heeft ingediend.

Het gaat daarbij om klanten van:

DSB die na 19 januari 2010 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen;

Indover die na 11 februari 2009 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen;

Icesave die na 13 januari 2009 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen;

Van der Hoop die na 6 maart 2006 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen.

Wettelijke rente

Rekeninghouders kunnen uiterlijk donderdag 22 juni 2017 een aanvraag indienen. Zij komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als de verschuldigde gederfde rente €10 of meer bedraagt. Van toepassing is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. In 2006 bedroeg die rente 4%, begin 2009 6% en in 2010 3%.

Meer informatie

Klanten van DSB en Icesave kunnen aanvragen digitaal insturen. Zij hebben ook een brief gekregen van De Nederlandsche Bank, voor zover de adressen beschikbaar waren.

Klanten van Indover en Van der Hoop kunnen een formulier aanvragen bij de Infodesk van De Nederlandsche Bank: 0800 020 1068 (gratis).

Lees ook:

Regeling voor gedupeerden DSB

Bron: De Nederlandsche Bank