Klanten failliete banken krijgen alsnog rente

Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:22 maart 2017
Het gaat om de wettelijke rente over tegoeden die destijds te laat zijn uitgekeerd. Te laat is in dit geval langer dan 3 maanden na de datum waarop een gedupeerde een aanvraag voor een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) bij De Nederlandsche Bank heeft ingediend.
Het gaat daarbij om klanten van:
Rekeninghouders kunnen uiterlijk donderdag 22 juni 2017 een aanvraag indienen. Zij komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als de verschuldigde gederfde rente €10 of meer bedraagt. Van toepassing is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. In 2006 bedroeg die rente 4%, begin 2009 6% en in 2010 3%.
Klanten van DSB en Icesave kunnen aanvragen digitaal insturen. Zij hebben ook een brief gekregen van De Nederlandsche Bank, voor zover de adressen beschikbaar waren.
Klanten van Indover en Van der Hoop kunnen een formulier aanvragen bij de Infodesk van De Nederlandsche Bank: 0800 020 1068 (gratis).
Bron: De Nederlandsche Bank