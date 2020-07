Knab knalt spaarrentes omlaag

Nieuws|Opnieuw slecht nieuws voor spaarders. Knab, het laatste jaar steevast bovenaan de lijstjes met hoogste spaar- en depositorentes, verlaagt de rentes fors. Knab Flexibel Sparen levert vanaf 30 januari nog 1,55% per jaar op (nu 1,65%), waarmee de Aegon-dochter in één klap onder Argenta, ICBC Bank en de LeasePlan Bank duikt.

Nog harder gaat het bij de spaardeposito’s. De vergoeding als je je geld 1 jaar vastzet gaat van 1,85 naar 1,7%, voor 2 jaar ‘vast’ daalt de rente van 1,9 naar 1,75%, voor 3 jaar van 1,95 naar 1,8%. Een 5-jaarsdeposito levert vanaf 30 januari eveneens nog maar 1,8% op, waar dat door een actie nu nog 2,4% is. Wie nog van dat actietarief (of de andere huidige percentages) wil profiteren, moet vóór 30 januari een Knab Plus-pakket afsluiten. Dit kost wel €5 per maand, oftewel €60 per jaar.

Verleiden tot overstap

Het lijkt erop dat de online bank met de fikse renteverlaging spaarders wil verleiden tot een overstap van het gratis Knab Basis naar het betaalde Knab Plus. Met dat laatste pakket kun je ook gebruikmaken van Knab Kwartaal Sparen, waar de rente vooralsnog op 1,8% blijft – 0,25 procentpunt meer dus dan met Flexibel Sparen. Zo’n overstap loont echter alleen met een behoorlijk spaartegoed, omdat je per jaar dus wel €60 aan kosten moet goedmaken.

Bekijk voor het meest actuele overzicht van alle spaarrekeningen en -deposito’s onze online spaarrentevergelijker.

Lees verder: Nieuwe bank KNAB is knap duur