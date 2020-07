Knab prijst Kwartaal Sparen uit de markt

Dit is het gevolg van de fikse rentedaling die Knab aankondigde voor het Kwartaal Sparen. De basisrente gaat per 1 januari weliswaar omhoog van 0,35% naar 0,4%, maar tegelijkertijd keldert de bonusrente over het tegoed dat na een compleet kalenderkwartaal op de rekening staat van 0,5% naar 0,3%. Per saldo komt dat neer op een daling van 0,85 naar 0,7%, evenveel als voor Flexibel Sparen.

Flexibel Sparen

Hiermee vervalt voor Knab-klanten feitelijk elke reden om hun geld op een Kwartaal Spaarrekening te zetten, tenzij de onlinebank van Aegon binnenkort ook de rente voor Flexibel Sparen verlaagt. Of dit het geval is, kon Knab niet aangeven. ‘Het zal in elk geval niet op bijvoorbeeld 3 januari gebeuren’, aldus woordvoerster Alinda Nijhoff.

Betaald pakket

Om een Kwartaal Spaarrekening te kunnen openen, moet je beschikken over een Knab Plus-pakket dat €5 per maand kost. Flexibel Sparen kan, tot maximaal €50.000, ook zónder zo’n betaald pakket. Bekijk voor een compleet overzicht van alle actuele spaarrentes onze online Spaarrentevergelijker.

