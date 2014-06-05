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Negatieve rente geldt voor banken, niet voor spaarders

Nieuws
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Dat de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente vandaag verlaagde naar mín 0,1% klinkt wellicht onheilspellender dan het is. Het gaat hier namelijk om het tarief voor banken die hun geld bij de ECB parkeren, en dus niet voor particuliere spaarders. Die gaan waarschijnlijk echter wel de gevolgen merken, in de vorm van (nog) minder rente op spaarrekeningen en -deposito’s.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:5 juni 2014

De historische ingreep van de ECB – nooit eerder was de depositorente in de Eurozone negatief – betekent dat banken rente moeten betálen aan de centrale bank als zij daar geld willen stallen. Normaal gesproken levert dit de banken juist geld op. Met de maatregel hoopt de ECB deflatie tegen te gaan en banken aan te sporen meer geld uit te lenen.

Spaarder kan altijd opnemen

Als de ECB zijn belofte houdt om de kortetermijnrente eveneens laag te houden, kan de toch al erg lage spaarrente voor de consument nog verder dalen. In reële termen – dus verrekend met de inflatie – kachelen veel spaarders momenteel al achteruit met hun spaargeld. Een écht negatieve spaarrente voor particulieren is echter niet aan de orde. Spaarders kunnen hun tegoeden immers altijd opnemen in de vorm van bankbiljetten.

Kijk waar je terecht kunt voor de beste spaarrente.

Bron: ECB

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