Nieuwe keuzehulp: het maximale uit je geld

Sparen is veilig, maar weinig rendabel. Alternatieven gaan met meer risico gepaard, maar kúnnen ook meer opleveren. Met de splinternieuwe Keuzehulp van de Consumentenbond helpen we jou het maximale uit je geld te halen.

In de Keuzehulp passeren in maximaal 5 vragen de diverse mogelijkheden de revue. Van de traditionele spaarrekening en het spaardeposito tot aflossen op je hypotheek, crowdfunding en beleggen. Die laatste opties zijn uiteraard alleen van toepassing als je meer geld hebt dan de noodzakelijke financiële buffer voor onverwachte uitgaven.

In de nieuwe Geldgids, die vanaf 30 juni in de winkel ligt, lees je meer over (alternatieven voor) sparen en de jongste ontwikkelingen rond de omstreden vermogensrendementsheffing.