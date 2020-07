Reclame-campagne Alex onder vuur

Nieuws|De reclames van Alex Vermogensbeheer zijn misleidend. Dit zegt Vermogensmonitor, een bedrijf dat onder meer beleggingsproducten beoordeelt. Alex adverteert op haar website met 'laten beleggen door Alex, iets voor u? Doe de test!'. Alex schotelt potentiële beleggers in deze test 7 vragen voor, bijvoorbeeld of je tijd hebt om zelf de beurs in de gaten te houden.

De derde vraag uit de test luidt: 'Ik vind het eerlijk als een deel van de kosten afhankelijk is van de groei van mijn geld'. Deze vraag is misleidend stelt Vermogensmonitor want Alex meldt niet dat zij ook 10% ‘prestatievergoeding’ over de vermogensgroei rekent als de koersen zijn gestegen, maar Alex het slechter heeft gedaan dan de beurs. In dat geval betalen beleggers dus een vergoeding voor een niet-geleverde prestatie terwijl Alex niets extra’s bereikte voor zijn klanten.

Prestatiebeloning vermogensgroei

Alex vindt dat er geen sprake is van misleiding omdat zij met beleggers afspreekt dat de prestatiebeloning wordt gerekend over de vermogensgroei. In die afspraak staat niet dat dit gekoppeld is aan de beursresultaten.

Vermogensmonitor spande vorig jaar al claimprocedures aan tegen Alex bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), omdat Alex voor voorzichtige beleggers met een 'behoedzaam profiel' een groot percentage in aandelen had belegd. Het 'automatische handelssysteem' van Alex handelde flink in deze aandelen. Beleggers liepen bij stijgende koersen behoorlijke verliezen op. Veel gedupeerden haalden hun geld bij Alex weg.



Bron: Vermogensmonitor.nl



