Belasting op spaargeld omlaag

Nieuws|De omstreden vermogensrendementsheffing (spaartaks) gaat in 2018 en 2019 verder omlaag. Met name spaarders met een vermogen tussen de €25.000 en €100.000 in box 3 gaan hierdoor minder belasting betalen.

Deze daling blijkt uit antwoorden van demissionair staatssecretaris Wiebes (Financiën) op Kamervragen. Over vermogen tot €75.000 boven de vrijstelling van €25.000 wordt volgend jaar afgerond 0,8% aan belasting geheven. Dit jaar is dat nog 0,86%. In 2019 daalt dit naar verwachting verder tot 0,7%.

Meer dan een ton aan vermogen?

Voor mensen met meer dan €100.000 aan vermogen in box 3 gaat de belasting over dat meerdere (tot 1 miljoen euro) van 1,38% naar 1,36% (2018) en 1,32% (2019). Voor vermogen boven de 1 miljoen euro daalt de heffing nauwelijks: van 1,62% nu naar 1,61% in 2018 en 1,60% in 2019.

Oorzaak van de daling

De spaartaks wordt gebaseerd op veronderstelde rendementen. De veronderstelde rendementen op met name sparen nemen af. Word je dit jaar nog geacht 1,63% aan rente te behalen op je spaargeld, in 2018 is dat 1,3% en in 2019 nog 0,89%. Nog altijd meer dan welke normale spaarrekening ook momenteel vergoedt.

Dat vooral spaarders tot een ton de komende jaren wat worden ontzien, komt doordat de Belastingdienst er in zijn berekeningen van uitgaat dat zij met het grootste deel van hun vermogen (67%) sparen en ‘slechts’ met 33% beleggen. Bij mensen met meer vermogen is die verhouding heel anders: 21% om 79%.

Het rendement dat je met beleggen verondersteld wordt te halen, daalt nauwelijks.

Spaartaks onder vuur

De daling van rendementen is ook de reden dat de spaartaks de laatste jaren zwaar onder vuur ligt. Spaarders met meer geld dan de vrijgestelde €25.000 leveren daar per saldo op in, ook omdat zij er door de dit jaar weer oplopende inflatie (in maart 1,1%) in de toekomst minder voor kunnen kopen.

Jaarlijks de Tweede Kamer informeren

De staatssecretaris wil de Tweede Kamer voortaan elk voorjaar informeren over de bijstelling van de zogenoemde box 3-gegevens.

Bron: Consumentenbond/Ministerie van Financiën

