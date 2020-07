Spaartarieven dalen steeds harder

In de eerste 3 maanden van dit jaar daalde de rente met gemiddeld 0,12 procentpunt. Dit is bijna het dubbele van de rentedaling in het eerste kwartaal van 2015 en 2014. Het aantal rentewijzigingen (lees: rentedalingen) is toegenomen.

In het eerste kwartaal van:

2014 waren dat er 'slechts' 30

2015 waren dat er 32

2016 zijn de rentewijzigingen opgelopen tot 44

Dalend rentetarief

In augustus 2015 zakte het gemiddelde rentetarief voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen door de psychologische grens van 1%. Nooit eerder was de spaarrente zo laag. Sindsdien heeft de daling zich almaar verder doorgezet. Eind maart bedroeg de gemiddelde spaarrente bij een saldo van €10.000 slechts 0,76%.

Rente van 1%

In totaal zijn er nog maar 8 spaarproducten waar de rente 1% of hoger is, zoals

Knab Kwartaal Sparen (1,25%)

Knab Flexibel Sparen (1,1%)

Nationale-Nederlanden Bank Internetsparen (1,0%)

SNS Maxisparen (1,0%)

Zwitserleven Maandsparen (1,0%)

Het lijkt een kwestie van tijd totdat ook déze tarieven onder de grens van 1% duiken. Vooralsnog is er overigens geen enkel product waarbij de spaarrente daadwerkelijk 0 is. Triodos Bank geeft momenteel de laagste rente: 0,2%.

Diverse kinderspaarrekeningen en termijndeposito’s bieden overigens nog wel (ruimschoots) meer dan 1%.

Bron: MoneyView