Spaartarieven dalen steeds harder

Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:6 april 2016
In de eerste 3 maanden van dit jaar daalde de rente met gemiddeld 0,12 procentpunt. Dit is bijna het dubbele van de rentedaling in het eerste kwartaal van 2015 en 2014. Het aantal rentewijzigingen (lees: rentedalingen) is toegenomen.
In het eerste kwartaal van:
In augustus 2015 zakte het gemiddelde rentetarief voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen door de psychologische grens van 1%. Nooit eerder was de spaarrente zo laag. Sindsdien heeft de daling zich almaar verder doorgezet. Eind maart bedroeg de gemiddelde spaarrente bij een saldo van €10.000 slechts 0,76%.
In totaal zijn er nog maar 8 spaarproducten waar de rente 1% of hoger is, zoals
Het lijkt een kwestie van tijd totdat ook déze tarieven onder de grens van 1% duiken. Vooralsnog is er overigens geen enkel product waarbij de spaarrente daadwerkelijk 0 is. Triodos Bank geeft momenteel de laagste rente: 0,2%.
Diverse kinderspaarrekeningen en termijndeposito’s bieden overigens nog wel (ruimschoots) meer dan 1%.
Bron: MoneyView