TEB stopt met Ster deposito

Nieuws|The Economy Bank (TEB) biedt voorlopig geen spaardeposito’s meer aan. Het management van de van oorsprong Turkse bank heeft dit besloten vanwege ‘de huidige marktontwikkelingen’, aldus Yvonne Schram van The Economy Bank N.V. Zij doelt daarmee op de aanhoudend zeer lage rentetarieven.

Het TEB Ster deposito is sinds enkele dagen dan ook niet meer terug te vinden in onze online Spaarrentevergelijker. Reeds lopende deposito’s worden niet meer verlengd. Het bedrag (hoofdsom plus opgebouwde rente) valt op de einddatum automatisch vrij op de Ster spaarrekening van TEB. Die blijft de bank wel gewoon aanbieden.

Bron: The Economy Bank