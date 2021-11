Eerste indruk: Braun Multiquick 5 Vario Fit Blend & Go

Conclusie

De Braun Blend & Go is een geslaagde combinatie van een staafmixer en een smoothieblender. De staafmixer is snel en maalt en pureert goed fijn. Smoothies maak je direct in de smoothiebeker, dat werkt erg handig.

Met een prijs van €80 (1 beker) of €90 (2 bekers) ben je ook nog eens goedkoper uit dan wanneer je 2 apparaten los koopt. En je bespaart ruimte in je kast. Het is alleen jammer dat de beker niet zo fijn drinkt en het drinktuitje niet makkelijk open te krijgen is.

Smoothies maken

Braun is de eerste fabrikant die met deze combinatie van een staafmixer en een smoothieblender op de markt komt. De Blend & Go is dus ook vooral geschikt voor je als je graag smoothies maakt.

We maakten alvast zelf de 3 verschillende smoothies die we ook maken in onze uitgebreide labtest. Dat gaat goed. Fruit en groente maalt hij zonder problemen en in een mum van tijd fijn. Ook met hardere groentes zoals bleekselderij gaat dit prima.

Hij heeft wel wat moeite met bevroren fruit. Dit krijgt hij niet goed rondgedraaid, waardoor het fruit steeds blijft plakken aan de mesjes. Iets dat we overigens vaker zien bij blenders.

Prima staafmixer

Ook als staafmixer doet de Braun het goed. We maakten pannenkoekenbeslag en pureerden soep zonder problemen. Hij ligt prettig in de hand en het is fijn dat het staafmixeropzetstuk gemaakt is van rvs. Dit is minder kwetsbaar dan kunststof en verkleurt niet.

Hij is uitgerust met een wieltje waarmee je de snelheid kunt instellen. Je kunt kiezen uit 21 standen. Daarnaast heeft hij nog een turbofunctie. Als je smoothies maakt, kun je die functie het beste gebruiken.

Klik en klaar

Deze Braun werkt heel gemakkelijk. Je draait de speciale Blend & Go-accessoire met mesjes op de smoothiebeker en klikt daar het handvat op. Het handvat ligt prettig in de hand en het is ook heel eenvoudig om alles weer los te halen.

Je kunt de onderdelen afzonderlijk schoonmaken.

Onhandige beker

Er worden 1 of 2 smoothiebekers van 600 ml meegeleverd. Die zijn gemaakt van BPA-vrij plastic en mogen in de vaatwasser.

Als je klaar bent met het maken van de smoothie kun je de meegeleverde dop met drinktuit gebruiken om de beker af te sluiten en hem meteen mee te nemen. Helaas is de drinktuit niet zo’n succes. Hij is alleen met veel kracht open te krijgen. En het drinkt ook niet zo fijn, omdat het dopje tegen je neus aan drukt.

Extra accessoires

Deze Blend & Go-versie is onderdeel van een hele serie staafmixers van Braun. Daar zitten allerlei verschillende accessoires bij. Zo kun je ook een losse hakmolen kopen die bij de Multiquick 5 past.

Het is wel jammer dat je deze accessoire niet los kunt kopen. Dan zou je die ook kunnen gebruiken als je al een andere versie hebt. Het is wel mogelijk om losse smoothiebekers bij te kopen.

Uitgebreid getest

Op dit moment wordt de staafmixerfunctie van de Braun Blend & Go uitgebreid getest in ons lab. De resultaten hiervan vind je medio december in onze productvergelijker.