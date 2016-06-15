Checklist: veilig een reis boeken

Neem een reserve-binnenband mee
De lekke band is de meest voorkomende pech. Ter plaatste je band plakken kan, maar nog makkelijker is het om je band te vervangen. Je lekke band kun je dan later (thuis) plakken of je brengt hem naar de fietsenmaker.
Lijm mee
Geen reserveband? Dan moet je de band plakken. Zorg er dan wel voor dat je lijm niet te oud is. Met een overjarige lijm heb je kans dat het gat niet goed gedicht kan worden en sta je al vlot weer met een lekke band.
Lekzoeker
Je hebt niet altijd een emmer water bij de hand voor het vinden van je lek. Bij de fietsenmaker kun je dan ook een lekzoeker aanschaffen die je helpt bij de zoektocht. De piepschuime balletjes in het doosje gaan bewegen wanneer het gat gevonden is.
Hulp nodig
Soms heb je iets meer pech onderweg dan een lekke band en heb je meer hulp nodig. Hieronder een aantal tips waar je op terug kunt vallen.
Fietsers Welkom!
Bij meer dan 1100 adressen door heel Nederland kan je gratis gebruik maken van een reparatiesetje, fietspomp of informatie krijgen over de dichtstbijzijnde fietsenmaker. Handig!
ANWB Fiets service
Wegenwacht Fiets Service is pechhulp voor je (elektrische) fiets, bakfiets of sportfiets. Zoals bijvoorbeeld voor het opladen van je accu. Is je pech niet direct op te lossen? Dan brengt de ANWB je naar je bestemming of fietsenmaker. Kosten: €2 per maand (exclusief de kosten voor je ANWB-lidmaatschap).
FietsNED
De monteurs van FietsNED komen met de mobiele werkplaats voor fietsreparatie en onderhoud naar u toe. De service-lijn is 24/7 bereikbaar. Met een pech-abonnement ben je verzekerd voor kosteloze reparatie (exclusief onderdelen)