De groenste auto

De elektrische Dacia Spring is de groenste auto in het Green NCAP-testprogramma van 2025. Niet alleen het verbruik is laag, maar bijvoorbeeld ook in de productiefase van de auto is er weinig uitstoot. De groenste benzine-auto is de Seat Ibiza 1.0 MPI.

Sinds 2025 is het testprogramma flink aangepast. Vanaf dat moment zijn verschillen tussen elektische auto's en auto's van verschillende grootte (lengte en gewicht) extra duidelijk. Een duurzamere keuze maak je door een elektrische te gaan rijden, maar vooral ook door niet een (te) grote auto te nemen.

De minst groene auto

De Mazda CX-80 e-Skyactiv D AWD is de minst groene auto sinds het nieuwe testprogramma van 2025. Deze grote suv met dieselmotor is niet in Nederland leverbaar. De eennalaatste plaats is er voor de wel in Nederlands leverbare Mazda CX-30 e-Skyactiv G140, met mild-hybrid benzinemotor.

De Kia EV9 is de minst groene geteste elektrische auto. Ondanks dat de auto elektrisch is, is hij minder duurzaam dan een kleine benzine-auto als de Seat Ibiza 1.0 MPI. Dat komt bijvoorbeeld door de grondstoffen en energie die nodig zijn voor het produceren van de enorm grote en zware Kia, maar ook de uitstoot die vrijkomt bij de productie.

Alle testresultaten 2025

De auto's in de tabel zijn gesorteerd op het gemiddelde van 3 deelscores:

Luchtkwaliteit-index : uitstoot met gezondheidsrisico’s.

: uitstoot met gezondheidsrisico’s. Energiegebruik-index : het elektriciteit- en brandstofverbruik.

: het elektriciteit- en brandstofverbruik. Broeikasgas-index: uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect.

Sinds 2025 wordt er een complete levenscyclus-analyse gedaan. Van productie tot gebruik tot afdanken wordt meegewogen en beoordeeld in de scores.

Uitleg aandrijfvorm

(A) = Aardgas, (B) = Benzine, (D) = Diesel, (E) = Elektrisch, (H) = Hybride, benzine, (PHEV) = Hybride met stekker, (W) = Waterstof.

Merk en model,

aandrijfvorm

Score

(%) Lucht

kwali-

teit Energie

gebruik Broei-kas

gas Dacia Spring xtreme 65 FWD (e) 100 10 10 10 Hyundai Inster Vertex FWD (e) 96 9,7 9,5 9,8 FIAT 600e Red FWD (e) 96 9,6 9,5 10 Mini Cooper E Classic FWD (e) 95 9,4 9,7 9,6 Citroën ë-C3 Max FWD (e) 90 9,2 8,1 9,9 Volvo EX30 Single Motor Ext. Range UltraRWD (e) 89 9,1 8,2 9,5 Cupra Born 60/63 e-Boost 170 kW RWD (e) 86 8,9 7,7 9,2 VW ID.4 Pure 125 kW Business RWD (e) 84 8,9 7,6 8,9 BYD Sealion 7 Comfort RWD (e) 73 8,4 6,5 7,2 Mercedes-EQ EQE 350+ AMG-Line RWD (e) 70 7,8 5,8 7,6 Seat Ibiza 1.0 MPI Reference XL FWD handbak (b) 67 7,0 7,7 5,4 Hyundai i20 1.0 T-GDI FWD (b) 58 5,9 6,8 4,7 BMW 1 Series 120 M Sport FWD (b) 56 6,7 6,1 4,0 Kia EV9 GT-line AWD (e) 56 7,5 4,0 5,4 Renault Rafale E-Tech 200 Esprit Alpine FWD (h) 53 6,2 6,2 3,9 VW Passat (2024) 1.5 eTSI Business FWD (b) 52 6,8 5,5 3,4 BMW X2 sDrive20i M Sport FWD (b) 49 6,6 5,2 3,1 BMW 5 Series 520i M Sport RWD (b) 46 6,5 4,7 2,7 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 FWD (b) 40 5,9 4,4 1,8 Mazda CX-80 e-Skyactiv D AWD (d) 30 5,3 3,3 0,4

In onderstaande tabel vind je oude testresultaten van Green NCAP uit 2022 t/m 2024. Deze testresultaten kun je onderling met elkaar vergelijken, maar zijn niet meer volledig vergelijkbaar met de scores vanaf 2025.

Toelichting testresultaten

De elektrische auto's in de Green NCAP-test krijgen allemaal een 10 voor het onderdeel luchtkwaliteit. Wel zijn er verschillen in verbruik. Dat zorgt uiteindelijk voor een hogere uitstoot bij het opwekken van energie.

De test meet verbruik in verschillende situaties:

Bij gemiddelde omstandigheden.

Bij een koude buitentemperatuur.

Bij hogere snelheden (snelwegrit).

Die 3 metingen hebben niet altijd dezelfde uitkomsten.

Over alle metingen is de Dacia Spring gemiddeld de zuinigste elektrische auto.

Belangrijk om te weten

De besparing die je haalt door langzamer en inspelend te rijden, is soms groter dan de verschillen tussen de auto's.

Hybride, mild-hybride en plugin-hybride

Steeds meer brandstofauto's krijgen ook een kleine batterij en elektromotor. Als deze alleen helpt met (zuiniger) optrekken noemen we deze auto's mild-hybrid of 48V-hybrid. De laatste naam is afgeleid van het 48 Volt-systeem van de batterij.

Sommige autofabrikanten zetten bij deze vorm toch gewoon hybrid in de modelnaam. Maar een auto is pas officieel een full hybrid als hij ook een stukje (meestel enkele kilometers) op de elektromotor kan rijden. Een plugin-hybride is een hybride met een groter batterijpakket dat je kunt opladen met een stekker.

Met een volledige hybride bespaar je meer brandstof dan met een mild-hybride. Bij plugin-hybrides is het brandstofverbuik en de klimaatimpact vooral afhankelijk van hoe vaak je de auto oplaadt met de stekker.

Verschillen en vergelijken

De verschillen in resultaten zijn soms deels te verklaren door gewicht, frontaal oppervlak (hoogte en breedte) en aerodynamica. Toch zie je vooral bij auto's met een brandstofmotor dat sommige fabrikanten de motortechniek beter voor elkaar hebben dan andere. Er is veel winst te halen met een goed motorontwerp en uitlaatgas-nabehandeling.

Het loont voor je portemonnee, gezondheid én klimaat om auto's te vergelijken op zuinigheid en uitstoot. Kijk voor meer informatie over Green NCAP op de website van Green NCAP. Daar vind je ook het geteste verbruik per 100 km onder diverse omstandigheden.

Hoe werkt Green NCAP?

Green NCAP test de auto’s op een realistische manier en ook onder minder gunstige imstandigheden, zoals een koude omgeving en met belading. Het programma beoordeelt daarbij 3 componenten:

Luchtkwaliteit Index (Clean Air Index): de hoeveelheid schadelijke uitstoot met gezondheidsrisico’s, zoals NOx (stikstofoxiden).

(Clean Air Index): de hoeveelheid schadelijke uitstoot met gezondheidsrisico’s, zoals NOx (stikstofoxiden). Energiegebruik Index (Energy Efficiency Index): het elektriciteit- en brandstofverbruik. De verschillende tests benaderen het praktijkverbruik beter.

(Energy Efficiency Index): het elektriciteit- en brandstofverbruik. De verschillende tests benaderen het praktijkverbruik beter. Broeikasgas Index (Greenhouse Gas Index): uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect, zoals methaangas.

Voor iedere index zijn maximaal 10 punten te halen. De eindscore is een percentage of score van 1 tot 5 sterren en is gebaseerd op het gemiddelde. Het vertelt ook hoe 'groen' een auto is.

Een auto haalt alleen een hele hoge score als hij zeer schoon en zuinig is én weinig broeikasgassen uitstoot.

Reëlere verbruik- en uitstootcijfers

De verbruik- en uitstootcijfers van autofabrikanten wijken vaak flink af van de praktijk. Daarom is Green NCAP opgericht. De organisatie test auto's op een strengere manier dan de wettelijke normen. Sinds 2022 is het programma strenger geworden. In 2025 is het programma compleet vernieuwd, waarbij sindsdien ook de productiefase van de auto wordt meegenomen.

Wat kun je met Green NCAP-resultaten?

Green NCAP legt alle auto’s langs dezelfde meetlat. Zo kun je een weloverwogen keuze maken voor een zuinige én schone auto.

Wijzigingen 2022 en 2025

In 2022 en 2025 is het Green NCAP-programma grondig aangepast. Hierdoor kun je de resultaten niet meer vergelijken met eerdere jaren.

In onderstaande tabel vind je oude testresultaten van Green NCAP uit 2020 en 2021. Deze testresultaten kun je onderling met elkaar vergelijken, maar zijn niet meer volledig vergelijkbaar met de scores vanaf 2022 of vanaf 2025.