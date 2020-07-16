Wat is elektrisch rijden?

Elektrisch autorijden betekent dat je rijdt met een elektromotor waarvan de accu wordt opgeladen met een stekker (stekkerauto's). Een 100% elektrische auto heeft alleen een elektromotor om de auto aan te drijven. Maar er zijn ook auto’s die voor een deel elektrisch zijn en ook een verbrandingsmotor hebben (plug-in hybride). De accu van een elektrische auto laad je op via een laadpaal.

Laadpalen

Soorten elektrische auto’s

Er zijn verschillende soorten elektrische auto’s. Van voor een deel tot volledig elektrisch. We zetten ze voor je op een rij.

Kosten elektrische auto tegenover brandstofauto

Wat zijn de prijsverschillen tussen een elektrische auto en een brandstofauto? We zetten de verschillen op een rij.

Onderzoek autokosten

De onderhoudskosten voor een elektrische auto pakken gunstiger uit dan bij brandstofauto. Dat blijkt uit ons onderzoek autokosten (laatste update: september 2023). Dit geldt niet voor een (plug-in) hybride (met zowel een verbrandingsmotor als een elektromotor). In 2026 geldt een korting van 30% op de motorrijtuigenbelasting van een volledig elektrische auto. Voor 2027 en 2028 blijft deze korting ook nog 30%. Verwachting is dat de korting in 2029 zal dalen en in 2030 vervalt.

Het kortingspercentage voor plug-in hybride voertuigen is per 1 januari 2026 vervallen.

Fiscale voordelen

Bij een elektrische auto heb je recht op een aantal belastingvoordelen die je niet hebt bij een brandstofauto. De overheid wil hiermee het elektrisch rijden aanmoedigen.

Voordelen en nadelen elektrisch rijden

Een elektrische auto heeft verschillende voor- en nadelen vergeleken met een brandstofauto. We zetten ze voor je op een rijtje.

Voordelen

Nadelen

Elektrische auto leasen

Een elektrische auto is duur. De restwaardes van de meest verkochte types gaan omhoog. Maar nog steeds is de afschrijving van elektrische auto’s hoger dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Geinteresseerd in een elektrische auto, maar houden deze 2 nadelen je tegen om een elektrische auto aan te schaffen? Dan kan elektrisch rijden via private lease uitkomst bieden.

Milieu-impact elektrisch rijden

CO2-uitstoot door opwekken elektriciteit

Bij het opwekken van elektriciteit komt CO2 vrij. Hoeveel dat is, hangt af van hoe 'groen' de elektriciteitscentrale is.

Een elektrische auto zorgt dus nog steeds voor CO2-uitstoot. Over de hele levensduur is dat wel ongeveer 40 tot 60% minder dan bij een brandstofauto.

Hogere CO2-uitstoot bij productie

Ook bij het maken van een auto komt CO2 vrij. Bij een elektrische auto zorgt de productie van het accupakket voor extra uitstoot. Dat is meer dan bij een brandstofauto. Daardoor is de invloed op het milieu direct na de productie groter dan bij een net gemaakte brandstofauto.

Ook zijn de gebruikte grondstoffen en de arbeidsomstandigheden bij het maken van autobatterijen omstreden. In een autobatterij zijn schaarse metalen nodig, zoals lithium, kobalt en nikkel. Dit heeft impact op het milieu. De milieu-impact van de grondstoffen en productie van een nieuwe elektrische auto is daardoor groter dan die van een brandstofauto.

Minder CO2-uitstoot tijdens gebruik

De elektrische auto stoot per gereden kilometer indirect wel minder CO2 uit. Daardoor is de invloed op het milieu na een tijd juist kleiner dan bij een brandstofauto.

Minder uitstoot van fijnstof

Een elektrische auto stoot 25 tot 40% minder fijnstof uit dan een brandstofauto. Verder heeft een elektrische auto geen directe uitstoot van stikstofoxiden. Bij het maken van grijze stroom komen wel stikstofoxiden vrij.

Actieradius: afstand met 1 acculading

Technisch

Met de actieradius van een elektrische auto bedoelen we de afstand die je kunt rijden op 1 acculading. De actieradius hangt af van het vermogen van het accupakket en het verbruik van de auto. De capaciteit van het accupakket wordt uitgedrukt in kiloWattuur (kWh). Hoe meer kWh’s hij heeft, hoe verder je komt.

Verbruik elektrische auto

Daarnaast hangt de afstand die je op een acculading kunt rijden af van het verbruik van de auto. Dit verschilt per type auto. Bij een middenklasse auto is het verbruik tussen de 15 en 23 kWh per 100 kilometer.

Halverwege de reis stilvallen zal bij moderne elektrische auto's een stuk minder voorkomen. Vaak kun je op 1 lading al meer dan 300 kilometer afleggen. Voor de meeste gebruikers is dat ruim voldoende.

Dat heeft alles te maken met de steeds grotere capaciteit van de accupakketten. Ook is de aanschafprijs per kWh de afgelopen jaren sterk gedaald. Hierdoor hoeft een elektrisch voertuig niet meer 2 keer zoveel te kosten als een vergelijkbare benzineauto.

Invloed op verbruik

De weersomstandigheden en de omgeving waar je in rijdt, kunnen invloed hebben op de actieradius van je auto. Zo kan je accu sneller leeg zijn als het buiten kouder is. Ook rijden in de bergen kan ervoor zorgen dat je accu sneller leeg is. Als je op wintersport gaat met je lease-auto is het dus goed om daar rekening mee te houden.