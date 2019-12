Doe mee aan ons onderzoek automankementen

Nieuws|Elk jaar houdt de Consumentenbond een enquête over opgetreden automankementen in het voorgaande jaar. Hierin vragen wij de deelnemers hoe vaak ze het afgelopen jaar met pech langs de weg hebben gestaan. De resultaten van de enquête publiceren we in oktober op onze website en in de Consumentengids.