Wat zijn rijhulpsystemen?

Er komen steeds meer rijhulpsystemen. Die helpen botsingen voorkomen. Lukt dat niet, dan verlagen ze de snelheid bij de botsing.

Soms nemen deze systemen een deel van het rijden over. Ze helpen je auto op de snelweg tussen de wegmarkering te blijven. Ook houden ze afstand tot je voorligger. Zo zijn ze een stap richting zelfrijdende auto’s.

We geven je advies over het kiezen van de juiste rijhulpsystemen. Ook leggen we uit hoe ze werken.

Tests van rijhulpsystemen

De kwaliteit van noodremsystemen (AEB) en rijstrookassistentie (LKA) bij verschillende merken en modellen vind je terug bij tests van Euro NCAP. Per geteste auto is er een overzicht op hoofdlijnen. Je vindt er ook een document met gedetailleerde testinformatie van botstests en veiligheidssystemen.

Voor geavanceerde rijhulpsystemen op de snelweg heeft Euro NCAP een test voor rijhulpsystemen. Hierbij wordt getest hoe goed de rijhulp en ingrepen bij noodsituaties zijn. Maar ook hoe de samenwerking en betrokkenheid met bestuurder is.

Ruimte voor verbetering

De functionaliteit en kwaliteit van rijhulpsystemen op de snelweg lopen nog flink uiteen. Dat blijkt uit de meeste recente test-update van mei 2022. Zo scoort het systeem van de Jaguar i-Pace een stuk lager dan die van de Nissan Qashqai en VW ID.5. Beide systemen werden als zeer goed beoordeeld.

Bij eerdere test-updates bleek al dat onder meer bij Tesla en Volvo ruimte is voor verbetering. Ondanks dat ze voortrekkers zijn op het gebied van autonoom rijden en veiligheid.

Per 6 juli 2022 zijn meer rijhulpsystemen verplicht op nieuw geïntroduceerde auto's. Een bredere beschikbaarheid is positief. Toch laten de wisselende testresultaten zien dat er nog wel ontwikkeling nodig is om alle weggebruikers goed te beschermen.

Rijhulpsystemen uitgelegd

Rijhulpsystemen zijn onderverdeeld in 5 categorieën. Die zijn gebaseerd op onderzoek van onze Amerikaanse collega's van Consumer Reports in samenwerking met bedrijven uit de auto-industrie.

Rijassistentie: Actieve rijhulp voor niet-kritische situaties door de besturing (deels) over te nemen.

Actieve rijhulp voor niet-kritische situaties door de besturing (deels) over te nemen. Botswaarschuwingssystemen: Systemen die waarschuwen bij dreigend gevaar, maar niet zelf kunnen ingrijpen.

Systemen die waarschuwen bij dreigend gevaar, maar niet zelf kunnen ingrijpen. Botsinterventiesystemen: Systemen die zelf in kunnen grijpen bij dreigend gevaar.

Systemen die zelf in kunnen grijpen bij dreigend gevaar. Parkeerassistentie: Systemen die parkeren/manoeuvreren (deels) kunnen overnemen.

Systemen die parkeren/manoeuvreren (deels) kunnen overnemen. Overige systemen: Veiligheidssystemen die de bestuurder assisteren, maar niet binnen de 4 andere categorieën vallen.

Bekijk ook het ADAS woordenboek (pdf). Dit is een lijst met per rijhulpsysteem een standaardnaam en een korte omschrijving van de werking.

Rijassistentie

Botswaarschuwingssystemen

Botsinterventiesystemen

Parkeerassistentie

Overige systemen

Blijven opletten

Rijhulpsystemen vergroten de veiligheid en soms ook het comfort. Het blijft wel belangrijk om zelf op te letten. De systemen die nu beschikbaar zijn, zijn zo gebouwd dat je als bestuurder nog altijd verantwoordelijk bent. Dat betekent dat je ook zelf moet ingrijpen als de systemen de situatie niet goed (kunnen) inschatten.

Consumentenbond steunt de ADAS Alliantie

De Consumentenbond is een van de 60 organisaties die de Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Alliantie steunt. Deze alliantie streeft naar meer en veilig gebruik van slimme rijhulpsystemen door automobilisten. We informeren over het nut, de kwaliteit en de mogelijkheden van verschillende rijhulpsystemen.