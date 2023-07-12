Welke auto's zijn het veiligst of juist niet zo veilig? En hoe scoort de auto die je hebt of wilt aanschaffen? Bekijk de scores in de test van Euro NCAP. Onder meer Tesla en sommige Chinese merken doen het verrassend goed. Ook blijkt waarop het gunstige geprijsde Dacia vooral heeft bespaard.Euro NCAP veiligheidsscores 2020-2025 Je ziet per auto een totaalscore en een score per onderdeel (4 deelscores). De 4 deelscores vind je via deze afbeeldingen terug in het overzicht: Kolom 1: Bescherming volwassenen Kolom 2: Bescherming kinderen Kolom 3: Bescherming voetgangers/fietsers Kolom 4: Kwaliteit veiligheidssystemen Overzicht veiligheidsscores 2023-2025 Euro NCAP tabel 2023-2025 Overzicht veiligheidsscores 2020-2022 ACCORDEON Euro NCAP tabel Opbouw testscores Hoe hoger de totaalscore, hoe veiliger de auto. De score loopt van 0 tot maximaal 5 sterren. De sterrenscore is gebaseerd op 4 deelscores: Bescherming van volwassenen. Bescherming van kinderen. Bescherming van voetgangers/fietsers. Kwaliteit van veiligheidssystemen. De test wordt regelmatig vernieuwd. Hieronder zie je resultaten van 2020 t/m 2025. Let op: de resultaten van 2023-2025 en 2020-2022 kun je niet direct vergelijken. Dit komt doordat de manier van testen en beoordelen is veranderd in 2023. Er zijn testonderdelen toegevoegd en de beoordeling is aangescherpt. Consumentenbond en Euro NCAP De Consumentenbond neemt deel aan het Euro NCAP programma. In dit programma wordt de veiligheid van auto’s beoordeeld met een veiligheidsbeoordelingssysteem. Naast de traditionele botsproeven, vinden er in dit programma veel tests met nagebootste verkeersituaties plaats. Die wijzen uit hoe goed auto's botsingen kunnen vermijden of verzachten en waarschuwen voor dreigend gevaar. Veiligheid verbeteren De deelname aan Euro NCAP vinden wij belangrijk, omdat verkeersveiligheid een belangrijk thema is waaraan onafhankelijke partijen kunnen bijdragen. Door de strenge tests wordt de auto-industrie blijvend aangespoord de veiligheid van auto's op een hoog niveau te brengen en houden.