Online brillen kopen

Voor een nieuwe bril hoef je het huis niet meer uit. Online kun je redelijk gemakkelijk en voor een aardige prijs een bril bestellen. Maar is de kwaliteit ook voldoende of kun je toch beter langs een opticien gaan? Wij namen de proef op de som.

Mystery-onderzoek 2019

Resultaten

Het invoeren van de waarden van het brilrecept op de verschillende websites gaat onze proefpersonen over het algemeen goed af. Soms was er de mogelijkheid om het brilrecept op te sturen als ze er met het invullen niet uitkwamen.

Over het algemeen zijn de brillen goed geprijsd, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. De sterktes van de glazen komen (nagenoeg) overeen met de brilrecepten, maar de pupilhoogte en pupilafstand kloppen vaak niet. Als de pupilhoogte niet klopt, is de kans groot dat je niet lekker kijkt met de bril. Dat maakt webwinkels eigenlijk ongeschikt voor het bestellen van multifocale glazen.

Voor een bril met enkelvoudige glazen is een webwinkel wel een optie. Op sommige enkelvoudige exemplaren was niets aan te merken. Bij de meeste brillen is het afstelwerk wel onder de maat: brillen staan scheef, pootjes staan niet parallel of klappen niet goed in.

De helft van de 24 brillen (1 was tijdens het onderzoek nog niet geleverd) zouden onze mystery-klanten dan ook terugsturen. Vier van de 5 proefpersonen geeft aan niet meer online een bril te zullen bestellen. De online brilaankopen zijn dus geen onverdeeld succes.

Hoe & wat

In het voorjaar van 2019 lieten we 5 mystery-klanten bij 5 webwinkels een bril bestellen op basis van een brilrecept met hun gegevens. We vroegen de mystery-klanten naar hun ervaringen met het bestelproces en de brillen, en we stuurden ze langs bij een optometrist en docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Hij onderzocht de brillen op sterktes en specificaties en bekeek of de brillen goed waren afgesteld en pasten.

De volgende webwinkels zijn meegenomen in het onderzoek:

Brillen24.nl

Charlietemple.com

Misterspex.nl

Aceandtate.com

Smartbuyglasses.nl

Hoe kom ik aan de juiste gegevens voor mijn online bril?

Besluit je online een bril te bestellen, dan heb je een brilrecept nodig waarvan je de waarden online kunt doorgeven aan de webwinkel. Voor een brilrecept zul je toch langs een opticien moeten. Je kunt bij je eigen opticien je ogen laten opmeten en het brilrecept opvragen.

Sommige online aanbieders, zoals Mister Spex en Ace & Tate hebben partneropticiens. Daar kun je een oogmeting laten doen als je het lastig vindt om bij je eigen opticien een brilrecept te vragen zonder ook een bril te kopen.

Waarden brilrecept

Bij een brilrecept zijn verschillende waarden van belang:

Sferische waarde : de sterkte van het brillenglas dat nodig is om bijziendheid (min-teken voor het getal) of verziendheid (plus-teken) voor het getal te corrigeren. Op het recept vaak aangegeven met Sterkte, S, SF, SPH of Sferisch.

: de sterkte van het brillenglas dat nodig is om bijziendheid (min-teken voor het getal) of verziendheid (plus-teken) voor het getal te corrigeren. Op het recept vaak aangegeven met Sterkte, S, SF, SPH of Sferisch. Additie : de additie of leestoeslag voor een multifocale bril. Op het recept vaak aangegeven met ADD.

: de additie of leestoeslag voor een multifocale bril. Op het recept vaak aangegeven met ADD. Cilinder : de mate van kromming van het oog. Op het recept vaak aangegeven met Cyl, C of Cilinder.

: de mate van kromming van het oog. Op het recept vaak aangegeven met Cyl, C of Cilinder. As : de richting waarin de opticien de cilinder moet richten. Op het recept vaak aangegeven met As, A, Ax of X.

: de richting waarin de opticien de cilinder moet richten. Op het recept vaak aangegeven met As, A, Ax of X. Pupilafstand: de afstand tussen het midden van de rechterpupil en het midden van de linkerpupil. Op het recept vaak aangegeven met PD.

Pupilafstand ontbreekt soms

Soms ontbreekt de pupilafstand op het brilrecept en dat zorgt voor problemen. Zonder pupilafstand kun je geen goede bril maken. Als de pupilafstand op het recept ontbreekt, kun je die zelf proberen op te meten. Charlietemple.com adviseert om met een liniaal aan de slag te gaan.

Bij brillen24.nl moet je een foto opsturen met een bankpasje boven je wenkbrauwen. Aan de hand van die foto wordt de pupilafstand bepaald. Deze methodes zijn alleen wel foutgevoelig. De juiste pupilafstand is belangrijk omdat een afwijking kan zorgen dat de bril niet lekker kijkt of je krijgt klachten als hoofd- of nekpijn. In het ergste geval kun je blijvende problemen met kijken ontwikkelen. Zorg dus dat de pupilafstand op het brilrecept staat.

Kooptips bij het online kopen van een bril

Zorg voor een volledig brilrecept, inclusief pupilafstand.

Weet vooraf wat voor type bril bij je past. Vraag bijvoorbeeld bij de webwinkel om enkele monturen die je vrijblijvend mag passen.

Let bij het bestellen goed op de maten van een bril. Heb je een oud montuur dat goed past, zoek dan in de pootjes naar de maten. De kleinste waarde staat voor de breedte van de neusbrug.

Heb je enkelvoudige glazen met een niet al te hoge sterkte, dan is een webwinkel het proberen waard.

Lees ook: