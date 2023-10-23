Beste conditioner

Welke merken zitten er in de test?

Andrelon

Care (huismerk Albert Hein)

Cien (Lidl)

Elvive

Fructis

Garnier loving blends

Gliss

Guhl

HappySoaps

Head & Shoulders

Hema

Kruidvat & Kruidvat natures

Lacura (Aldi)

Pantene

Schwarzkopf

Syoss

Een enkel merk verkoopt alleen conditioners met de term 'repair'. En in gevallen waar de herstellende conditioner beter verkoopt dan de 'normale' is voor de herstellende conditioner gekozen. Naast de 16 vloeibare conditioners hebben we ook 2 bars toegevoegd: HappySoaps en Kruidvat.

Er is een meting in een lab gedaan om de doorkambaarheid van het haar te bepalen. Daarnaast hebben 128 panelleden elk 8 producten thuis gebruikt.