Beste conditioner

Lauri ten Grotenhuis Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:23 oktober 2023
Een goede conditioner hoeft niet duur hoeft te zijn. Maar hoe goed scoren de huismerken van bekende supermarkten en drogisterijen?
De meeste conditioners zijn vloeibaar, maar we hebben ook 2 bars getest.
Kijk hoe jouw conditoner scoort op duurzaamheid. Daarbij kijken we onder andere naar ingrediënten, microplastics, hormoonverstorende stoffen en allergenen.
Een enkel merk verkoopt alleen conditioners met de term 'repair'. En in gevallen waar de herstellende conditioner beter verkoopt dan de 'normale' is voor de herstellende conditioner gekozen. Naast de 16 vloeibare conditioners hebben we ook 2 bars toegevoegd: HappySoaps en Kruidvat.
Er is een meting in een lab gedaan om de doorkambaarheid van het haar te bepalen. Daarnaast hebben 128 panelleden elk 8 producten thuis gebruikt.
Conditioners verbeteren allemaal de doorkambaarheid van het haar. Er zijn er zelfs die de doorkambaarheid met 80% verbeteren. Grote verschillen zijn er in de milieubelasting van de conditioners, hier zijn maar een paar uitblinkers.