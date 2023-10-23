icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Beste conditioner

Test
|
We hebben 18 conditioners getest die je even in je haar laat zitten en daarna weer uitspoelt. Er zijn ook deep penetrating conditioners, haarmaskers en leave-in conditioners. Die hebben we niet getest. De geteste conditioners hebben ook geen speciale claims zoals: voor gekleurd haar, gekruld haar of extra volume.

 

Lauri ten Grotenhuis_S

Lauri ten Grotenhuis   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:23 oktober 2023

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
Conditioner_3

Testtabel conditioners

Laatste update: 23 oktober 2023

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test conditioners

  1. 1
    Zijn huismerken goed?

    Een goede conditioner hoeft niet duur hoeft te zijn. Maar hoe goed scoren de huismerken van bekende supermarkten en drogisterijen?

  2. 2
    Vloeibaar of bar?

    De meeste conditioners zijn vloeibaar, maar we hebben ook 2 bars getest.

  3. 3
    Duurzaamheid

    Kijk hoe jouw conditoner scoort op duurzaamheid. Daarbij kijken we onder andere naar ingrediënten, microplastics, hormoonverstorende stoffen en allergenen.

Welke merken zitten er in de test?

  • Andrelon
  • Care (huismerk Albert Hein)
  • Cien (Lidl)
  • Elvive
  • Fructis
  • Garnier loving blends
  • Gliss
  • Guhl
  • HappySoaps
  • Head & Shoulders
  • Hema
  • Kruidvat & Kruidvat natures
  • Lacura (Aldi)
  • Pantene
  • Schwarzkopf
  • Syoss

Een enkel merk verkoopt alleen conditioners met de term 'repair'. En in gevallen waar de herstellende conditioner beter verkoopt dan de 'normale' is voor de herstellende conditioner gekozen. Naast de 16 vloeibare conditioners hebben we ook 2 bars toegevoegd: HappySoaps en Kruidvat. 

Er is een meting in een lab gedaan om de doorkambaarheid van het haar te bepalen. Daarnaast hebben 128 panelleden elk 8 producten thuis gebruikt. 

Grote verschillen in duurzaamheid

Conditioners verbeteren allemaal de doorkambaarheid van het haar. Er zijn er zelfs die de doorkambaarheid met 80% verbeteren. Grote verschillen zijn er in de milieubelasting van de conditioners, hier zijn maar een paar uitblinkers. 

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in