Welke merken scheermesjes in de test?

Albert Hein

Aldi

BIC

Boldking

Etos

Gilette

Hema

Kruidvat

Lidl

Wilkinson sword

Hoe wij scheermesjes testen

In het lab meten de onderzoekers onder meer de scherpte van de mesjes gedurende de levensduur. In de paneltest testen 2 groepen mannen alle mesjes. Groep 1 scheert elke dag, groep 2 heeft een driedagenbaardje. Beide groepen beoordelen de mesjes op hanteerbaarheid, kwaliteit en comfort van de scheerbeurt en op het huidgevoel. Experts beoordelen daarnaast de kwaliteit van de scheerbeurt.