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Beste scheermesje

Test
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We hebben 14 scheermesjes getest. Daar zitten geen elektrische scheerapparaten bij. We hebben ons alleen gericht op systemen met vervangbare scheermesjes. Ook hebben we geen weggooi-systemen getest, want die zijn veel minder duurzaam.
Lauri ten Grotenhuis_S

Lauri ten Grotenhuis   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:25 april 2023

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Man scheren

Test scheermesjes

Laatste update: 25 april 2023

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test scheermesjes

  1. 1
    Is goedkoop ook duurkoop?

    Een goed scheermes hoeft niet duur hoeft te zijn. Maar hoe goed scoren de huismerken van bekende supermarkten en drogisterijen?

  2. 2
    Hoe meer mesjes, hoe beter?

    Systemen met meer mesjes zijn niet altijd beter dan scheermesjes met wat minder mesjes. De krachtverdeling is dan wel beter, maar de kans op vuilophoping wordt ook groter.

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    Veel last van huidirritaties

    Scheren veroorzaakt bij maar liefst 80% van de mannen dagelijks één of meer huidproblemen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van The International Dermal Institute instituut.

Welke merken scheermesjes in de test?

  • Albert Hein
  • Aldi
  • BIC
  • Boldking
  • Etos
  • Gilette
  • Hema
  • Kruidvat
  • Lidl
  • Wilkinson sword

Hoe wij scheermesjes testen

In het lab meten de onderzoekers onder meer de scherpte van de mesjes gedurende de levensduur. In de paneltest testen 2 groepen mannen alle mesjes. Groep 1 scheert elke dag, groep 2 heeft een driedagenbaardje. Beide groepen beoordelen de mesjes op hanteerbaarheid, kwaliteit en comfort van de scheerbeurt en op het huidgevoel. Experts beoordelen daarnaast de kwaliteit van de scheerbeurt. 

Conclusie

Eén scheermes scoort maar liefst een 8,4 in onze test. En we we zien ook dat een goed scheermes niet duur hoeft te zijn. 

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