Lauri ten Grotenhuis Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:25 april 2023
Een goed scheermes hoeft niet duur hoeft te zijn. Maar hoe goed scoren de huismerken van bekende supermarkten en drogisterijen?
Systemen met meer mesjes zijn niet altijd beter dan scheermesjes met wat minder mesjes. De krachtverdeling is dan wel beter, maar de kans op vuilophoping wordt ook groter.
Scheren veroorzaakt bij maar liefst 80% van de mannen dagelijks één of meer huidproblemen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van The International Dermal Institute instituut.
In het lab meten de onderzoekers onder meer de scherpte van de mesjes gedurende de levensduur. In de paneltest testen 2 groepen mannen alle mesjes. Groep 1 scheert elke dag, groep 2 heeft een driedagenbaardje. Beide groepen beoordelen de mesjes op hanteerbaarheid, kwaliteit en comfort van de scheerbeurt en op het huidgevoel. Experts beoordelen daarnaast de kwaliteit van de scheerbeurt.
Eén scheermes scoort maar liefst een 8,4 in onze test. En we we zien ook dat een goed scheermes niet duur hoeft te zijn.