Lippenbalsem: 11 vragen over gevaarlijke stoffen erin

In welke balsems zitten gevaarlijke stoffen?

Bij onderzoek van onze Belgische collega's in 2019 naar lippenbalsems voor kinderen zijn bij 15 merken gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het gebruik van deze producten wordt daarom afgeraden.

Let op: niet alle merken kun je in Nederland kopen.

Blistex Happy lips aardbei

Disney Violetta Blueberry

Disney Princess Strawberry

H&M Bella

H&M Bubble

H&M Frozen

Hema Lipbalm (blikje)

Hello Kitty Blueberry

Labellino

Liano Strawberry

Maybelline Baby Lips Cherry Me

Maybelline Baby Lips Hydrate

Minions Cola Stuart

Miraculous Strawberry

The Body Shop Strawberry Pomegranate

Bij 3 producten van Lip Smacker (Coca Cola, Coca Cola Drinkbeker en Fanta Strawberry) werden aanvaardbare concentraties MOSH aangetroffen.

Bij onderzoek in 2017 zijn in gewone lippenbalsems van de volgende merken gevaarlijke stoffen aangetroffen:

Aptonia

Avène

Blistex

Carmex

Eucerin

La Roche-Posay

Labello

Le Petit Marseillais

The Body Shop

Louis Widmer

Maybelline

Neutrogena

Vaseline

Vichy

Yves Rocher

Welke balsems zijn veilig?

Veilig zijn lippenbalsems die op basis zijn van natuurlijke oliën zoals:

sheaboter

amandelolie

olijfolie

kokosolie

De lippenbalsems Hema Care, Kruidvat Aardbeiengeur en Kruidvat Fruitig Kers-aroma kwamen in 2019 goed uit de test.

Ook natuurcosmetica met een keurmerk van de BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen, een Duits keurmerk voor natuurlijke en diervriendelijke cosmetica) of Natrue (een Europees keurmerk) komt goed uit de test.

Het gaat bij de natuurcosmetica om producten van de volgende merken:

Caudalie

Dr. Hauschka

Eos

Hema

Lavera

Lush

Weleda

Wat is er onderzocht?

Onderzoeken van Europese consumentenorganisaties in 2017 en 2019 hebben aangetoond dat in de meerderheid van de geteste lippenbalsems gevaarlijke stoffen voorkomen. Ook in speciale lippenbalsems voor kinderen.

Het Belgische Testaankoop is één van de consumentenorganisaties dat onderzoek deed en maakte een video over gevaarlijke stoffen in lippenbalsems:

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Om welke stoffen gaat het?

De gevaarlijke stoffen in lippenbalsems heten MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, of verzadigde koolwaterstoffen) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, of aromatische koolwaterstoffen) die kunnen voorkomen in minerale olie. Er zijn vermoedens dat MOAH kankerverwekkend kunnen zijn en dat MOSH zich ophoopt in de organen, waar het gezwellen kan vormen in lymfeklieren, lever of milt.

Loop ik risico?

Er is geen acuut gevaar. Wel adviseren wij consumenten lippenbalsems met minerale oliën te vermijden tot er meer onderzoek gedaan is naar de schadelijkheid van MOSH en MOAH, of totdat er een Europese veiligheidsmarge voor is vastgesteld voor deze minerale oliën.

Hoe herken ik gevaarlijke stoffen in lippenbalsems?

Of er in een product de minerale oliën MOSH of MOAH zitten kun je niet zien aan de verpakking, ook niet in de ingrediëntenlijst. Wat je wel kunt doen is voor de zekerheid lippenbalsems met de volgende ingrediënten vermijden:

Cera microcristallina

Ceresin

(Hydrogenated) Microcrystalline wax

(Hydrogenated) Polyisobutene

Mineral oil

Ozokerite

Paraffinum (liquidum)

Petrolatum

Polyethylene

Polybutene

Hoe groot is het risico?

Op dit moment is er gegronde reden tot twijfel over de veiligheid van MOSH en MOAH, maar de precieze gezondheidsrisico’s zijn nog niet duidelijk. Daar is meer onderzoek voor nodig.

De EFSA, de Europese voedsel- en veiligheidsorganisatie, ziet MOSH en MOAH als verdachte stoffen als ze in voeding voorkomen.

MOSH en MOAH zitten ook in bepaalde voedselverpakkingen en in andere cosmetica, zoals crèmes, lotions en deodorant. Op de huid kunnen deze stoffen geen kwaad, maar er is wel een risico als je stoffen op je lippen smeert en daardoor inslikt. Dit risico bestaat zeker bij lippenbalsems die een lekker smaakje hebben, zoals veel producten voor kinderen.

Hoeveel van deze stoffen mag je binnenkrijgen?

Er is nog geen aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) vastgesteld voor MOSH en MOAH, omdat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de risico’s. Neem het zekere voor het onzekere: vermijd lippenbalsems met minerale oliën tot er een ADI is.

Lippenbalsems zijn volgens de branche wél veilig, hoe zit dat?

Het klopt dat wij hierover van mening verschillen met de branchevereniging voor cosmeticafabrikanten, de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Waar zij stellen dat het gebruik van lippenbalsems veilig is, is ons standpunt dat je beter een alternatief product kunt kiezen waar geen twijfel over bestaat zolang er twijfel is over de veiligheid van een product.

Waarom waarschuwen jullie?

Heel wat cosmetica bevatten minerale oliën. In producten die voor de huid bestemd zijn, kan dat geen kwaad. Je kunt dus zonder problemen gezichtscrème, zonnecrème of lotions gebruiken waar minerale oliën in zitten. Anders is het wanneer (een deel van) het product kan worden ingeslikt, zoals bij lippenbalsem.

Hoeveel lippenbalsem krijg ik binnen?

Gebruik je elke dag lippenbalsem dan slik je jaarlijks naar schatting 4 hele stiften door, aldus het Europees Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (SCCS).

Lees meer: