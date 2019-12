Veiligheidswaarschuwing: Ikea Patrull traphekjes

Speling in de bevestiging

Ikea heeft meldingen binnengekregen van consumenten dat er speling zit tussen de klembevestiging en een muur waardoor het hekje van zijn plaats kan raken. Daarom waarschuwt Ikea dat de hekjes niet geschikt zijn om bovenaan de trap te installeren. De hekjes zouden wel voldoende stevig zijn voor gebruik onderaan de trap en in een deuropening binnenshuis.

Traphekjestest

De Consumentenbond testte de Patrull Klämma begin 2015 in een vergelijkende test van 20 traphekjes, maar vond toen geen grote tekortkomingen bij de Klämma. Bij deze test deden we onder meer een proef waarbij er met 10 kg en 25 kg tegen het hekje werd aangebotst. De Ikea Klämma doorstond daarbij de test met 10 kg prima, maar schoot los bij de extra zware test met 25 kg. Dit gebeurde overigens ook bij 10 andere hekjes uit deze test. Omdat deze 25 kg-test veel strenger is dan de veiligheidsnorm voor traphekjes vereist, hebben we de Klämma wel puntaftrek gegeven, maar niet als onveilig bestempeld. Bij onze test hebben we geen speling bij de bevestiging geconstateerd.