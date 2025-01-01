icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De Consumentenbond Community is offline

Helaas, sinds 16 februari 2023 is de Consumentenbond Community offline.

Wat nu?

Veelgestelde vragen:

Onafhankelijk en sterk

Samen met onze leden bepalen we wat we belangrijk vinden om te testen, te onderzoeken en te adviseren. Dus zonder invloed van bedrijven of de overheid. Zo krijg jij altijd eerlijke informatie. Al jarenlang.