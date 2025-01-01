icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Het beste van 2025

Samen met consumenten maken we de wereld een beetje eerlijker. Zodat je krijgt waar je recht op hebt. Benieuwd wat we in 2025 hebben bereikt? Bekijk opvallende producttests en welke acties een succes waren.

Meest populaire producten

We testten dit jaar weer meer dan 2000 producten. Waar waren leden in 2025 het meest benieuwd naar? Deze producten waren het populairst en werden het vaakst bekeken:
  • elektrische-fiets

    Elektrische fietsen

  • wasmachine

    Wasmachines

  • tv

    Televisies

  • stofzuiger

    Stofzuigers

  • Action opzetborstel

    Oral B action opzetDe opzetborsteltest bracht veel teweeg en is dit jaar viral gegaan. Het was namelijk niet de duurste opzetborstel die als Beste uit de Test kwam, maar de goedkoopste. Die van de Action. Goede kwaliteit voor een prikkie.

  • AEG Animal stofzuiger

    Stofzuiger BT en DuurzaamheidJullie hielden het huis graag schoon dit jaar, zeker degenen met huisdieren. Het meest populaire product het afgelopen jaar was namelijk opvallend genoeg de AEG Animal stofzuiger.

Met ruim 400.000 leden successen bereikt

De Consumentenbond is er voor jou: om de wereld eerlijker te maken. Zonder onze leden was het niet gelukt om deze hoogtepunten te halen:
  • Booking.com blijft consumenten misleiden

    Booking.com voor de rechter gedaagd

    Maar liefst 267.000 consumenten meldden zich aan voor de claim tegen Booking.com. Dat waren er zoveel, dat onze website tijdelijk plat lag. Dit steunt ons enorm in de strijd om Booking.com te laten stoppen met onder meer nepkortingen en onvolledige prijzen.

  • Grootschalige greenwashing door Unilever nieuws

    Unilever stopt versneld met vage duurzaamheidsclaims

    Ons onderzoek én ons aandringen bij de ACM, zorgde ervoor dat verpakkingen van merken als Calvé, Knorr en Hellmann’s uiterlijk 1 januari al worden aangepast. Veel 'duurzame' claims van de voedselproducent zijn namelijk misleidend en dat is tegen de regels.

  • Kassabonnen 2024 nieuws

    1,8 miljoen naar goede doelen voor fouten op de kassabon

    Wij onderzoeken jaarlijks kassabonnen. Daaruit bleek dat Albert Heijn, Jumbo en Plus soms een verkeerd bedrag rekenen bij aanbiedingen. De supermarkten doneerden €1,8 miljoen aan goede doelen als symbolisch bedrag voor de fouten op de kassabonnen.

Meest populair op social

Ook dit jaar ontdekten we bij onze tests weer onveilige producten voor kinderen. Iedereen wil het beste voor z'n kind. Geen wonder dus dat deze Afraders het meeste losmaakten op sociale media.
  • Social post Traphekjes
  • Social post Campingbedjes
  • Social post Autostoeltjes

De best bekeken video’s

Ruim 100.000 gebruikers in onze app

In 2025:

  • waren er 1 miljoen zoekopdrachten in de app, met stip op 1: de wasmachines.
  • vroegen jullie om een tablet-app om de gidsen te lezen, die is er nu!
  • werd het bericht over gemiste pakketjes het meest gelezen.
