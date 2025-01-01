Het beste van 2025

Samen met consumenten maken we de wereld een beetje eerlijker. Zodat je krijgt waar je recht op hebt. Benieuwd wat we in 2025 hebben bereikt? Bekijk opvallende producttests en welke acties een succes waren.
Maar liefst 267.000 consumenten meldden zich aan voor de claim tegen Booking.com. Dat waren er zoveel, dat onze website tijdelijk plat lag. Dit steunt ons enorm in de strijd om Booking.com te laten stoppen met onder meer nepkortingen en onvolledige prijzen.
Ons onderzoek én ons aandringen bij de ACM, zorgde ervoor dat verpakkingen van merken als Calvé, Knorr en Hellmann’s uiterlijk 1 januari al worden aangepast. Veel 'duurzame' claims van de voedselproducent zijn namelijk misleidend en dat is tegen de regels.
Wij onderzoeken jaarlijks kassabonnen. Daaruit bleek dat Albert Heijn, Jumbo en Plus soms een verkeerd bedrag rekenen bij aanbiedingen. De supermarkten doneerden €1,8 miljoen aan goede doelen als symbolisch bedrag voor de fouten op de kassabonnen.
In 2025:
