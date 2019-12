Betrouwbaarste vaatwasser

Nieuws|Een vaatwasser is wel een apparaat waarvan het opvalt als hij het niet meer (goed) doet. Onze Engelse collega's van consumentenorganisatie Which vroegen onlangs aan hun leden hoe tevreden zij waren over hun huishoudelijke apparaten, waaronder hun vaatwasser.

Conclusie: het meest tevreden zijn de mensen met een Miele, maar ook Bosch en Siemens kregen een hoge waardering. Opvallend is dat men iets minder tevreden was met Neff, dat uit dezelfde toko van Bosch und Siemens Haushaltgerate (BSH) komt. Gaggenau, ook van BSH werd niet genoemd.

Miele, Bosch, Siemens en Neff vier scoorden ook het hoogst op betrouwbaarheid. Van de merken die ook in Nederland bekend zijn was men het minst tevreden over Indesit. Beko en de groep waartoe AEG, Zanussi en Electrolux behoren, staan in de middenmoot.

In Nederland ook behoorlijk populaire merken zoals Whirlpool, Bauknecht, Atag, Etna, Pelgrim en IKEA werden niet in het bericht genoemd.

bron: Which Magazine januari 2014