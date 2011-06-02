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Electrolux RealLife krijgt certificaat

Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert vaatwassersGepubliceerd op:2 juni 2011

De Electrolux RealLife vaatwasser heeft een kwaliteitscertificaat gekregen van het onafhankelijke Duitse onderzoeksinstituut LGA. Doordat de machine van Electrolux een flink laadvermogen heeft, namelijk 10 liter meer dan een standaard vaatwasser, kunnen ook grotere borden en pannen in de vaatwasser. Op deze manier is het mogelijk om alle vaat in deze machine te laden en hoef je niet meer met de hand af te wassen. Doordat de RealLife ook een bijzondere sproeiarm heeft is ook het afwasresultaat erg goed.

Volgens LGA lukt het 78% van het panel om hun gehele vaat in een standaard machine te laden, maar het het gehele panel om de vaat helemaal in de Electrolux RealLife te krijgen.

Volgens Electrolux zijn de eigenschappen van de RealLife:

  • Grote laadruimte: 10 liter meer dan standaard afwasmachines, maar met standaard afmetingen;
  • FlexiSpray-arm met dubbele as voor een beter wasresultaat;
  • Korven die je kunt aanpassen;
  • Past energie- en waterverbruik aan de belading aan
  • Erg stil;
  • Tot 24 uur startuitstel -
  • Een snelwasprogramma dat 30 minuten duurt.

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