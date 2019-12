Go Green Dishwash: eerste indruk

Wat is de Go Green Dishwash

Op de website www.go-green.nl kun je allerlei energie- en waterbesparende producten vinden. Ons oog viel op de Go GreenDishwash en de Go GreenWash. Met deze producten kun je de vaatwasser of wasmachine aansluiten op een warmwaterkraan en maak je gebruik van het 'hotfill' principe en daarmee bespaar je energie.

Stroombesparing

De site stelt dat de wasmachine en vaatwasser het grootste gedeelte van de gebruikte energie verspillen aan het verwarmen van het water. Met de producten van Go GreenWash wordt het verwarmingselement van de (vaat)wasmachine niet meer gebruikt, maar breng je direct warmwater in de machine. Het enige dat je nodig hebt is een warmwateraansluiting en de installatiegids. Go-Green melde dat de geclaimde stroombesparing 200 kWh / jaar is en niet zoals de door hen eerder vermelde 20 kWh/jaar. Als je een zonneboiler hebt, zou de besparing te verdubbelen zijn en is de terugverdientijd het kortst. Wat die terugverdientijd is lees je bij de testresultaten.

Lees ook:

Go Green Dishwash: review

Het klinkt mooi, die 200 ipv 20 kWh/jaar energiebesparing. En in theorie is de terugverdientijd in dat geval is de terugverdientijd van het apparaat ongeveer 6 jaar.

Eenvoudig?

En zo eenvoudig als de site het doet voorkomen is het ook niet, want niet iedereen heeft een warmwateraansluiting (vooral niet bij de vaatwasmachine). Als je die niet hebt zul je die nog moeten laten aanbrengen en dat brengt de nodige extra kosten met zich mee.

De fabrikant meldt dat de Go-Green geplaatst kan worden als de naverwarmer niet meer dan 10 meter verwijderd is van de vaatwasmachine. Als de warmwatervoorziening wordt geregeld via elektrische boilers, verbeterd rendement cv-ketels of keukengeisers, dan is installatie van de Green-wash af te raden.

Terugverdientijd

Eerder vermeldden wij dat de terugverdientijd van de apparaten niet gering is. De adviesprijs van de Go GreenDishwash is €267,39, inclusief BTW. En voor de Go GreenWash is dat €249,90, inclusief BTW. De in de Go-Green nieuwsbrief geclaimde stroombesparing wass 20 kWh per jaar. Ga je dan uit van 210 vaatwasbeurten per jaar zoals Milieu Centraal dat doet dan is dat een besparing van 0,1 kWh per wasbeurt. Bij een gemiddelde energieprijs van 21,3 cent/kWh bespaar je op jaarbasis €4,26. Dat zou je de aanschaf van het apparaat pas pas na zo'n 60 jaar terugverdient. Het blijkt echter dat de door Go-green geclaimde besparing geen 20 kWh maar 200 kWh had moeten zijn.

In dat geval bespaar je dus geen €4,26 maar €42,60 en verdien je hem binnen 6 jaar terug. Bij hogere energieprijzen en meer dan 210 vaatwasbeurten per jaar is dat natuurlijk minder.

Programma

Daarnaast valt er ook veel te winnen door een zuinige vaatwasser te kopen. Een normale vaatwasbeurt verbruikt bijvoorbeeld gemiddeld zo'n 1,1 kWh. Maar in onze testen loopt het bereik van 0,7kWh tot 1,8 kWh. Het is behoorlijk afhankelijk van het model en het gekozen programma. Ook in het watergebruik zijn de verschillen in onze testen groot: van 8 liter tot soms wel meer dan 20 liter. Het verschil in kosten tussen een niet zuinige vaatwasser met normaal programma en een zuinige vaatwasser waarvan je het ecoprogramma gebruikt kan oplopen tot meer dan €100 per jaar. Een goede nieuwe inbouwvaatwasser heb je al voor zo'n 700 euro: Terugverdientijd 7 jaar. GoGreen meldt dat het apparaat zowel op oudere als op nieuwe machines geplaatst kan worden.

Lees ook: