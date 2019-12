Vaatwassers IKEA nu ook online te koop

IKEA heeft 20 juni 2013 eindelijk de stap gemaakt naar een onlinewinkel. Je kunt er ruim 6.000 verschillende artikelen bestellen. Onder deze artikelen bevinden zich ook de huishoudelijke apparaten zoals vaatwassers, koelkasten en wasmachines. Om via de webwinkel je producten te bestellen moet je een IKEA account aanmaken. Je kunt de artikelen thuis laten bezorgen maar ook op een ander adres. Ikea rekent wel transportkosten voor de bestelling. De hoogte van die kosten is afhankelijk van je bestelling. Betalen kan via iDEAL, Visa of Mastercard. IKEA is niet aangesloten bij thuiswinkelwaarborg. Lees ook onze tips voor veilig online betalen.

Alle vaatwassers die IKEA online levert zijn door ons getest. De IKEA-vaatwassers zijn altijd gunstig geprijst. Je kunt in de productvergelijker zien of die vaatwassers ook goed schoonwassen.