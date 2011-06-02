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In augustus nieuwe vaatwassers online

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In augustus vindt u nieuw geteste vaatwassers online. Op dit moment testen we 7 nieuwe vaatwassers.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert vaatwassersGepubliceerd op:2 juni 2011

Op dit moment test de Consumentenbond nieuwe vaatwassers:

  • AEG Favorit 55030 W0P (vrijstaand);
  • ATAG VA6611RT (inbouw),;
  • Bauknecht  GSF 6920 WH (vrijstaand);
  • Bosch SMV51E00EU  (inbouw) en technisch gelijke Siemens en Neff;
  • Whirlpool ADG 9641(inbouw).

De AEG Favorit 55030 W0P is een heel nieuw model, heeft A+ label en verbruikt volgens opgave maar 10,8 L water per wasbeurt. De VA6611RT is een van de best verkochte modellen van Atag en is veelbelovend op het gebied van flexibiliteit van het indelen van de machine. De Bauknecht  GSF 6920 is een witte vrijstaande machine met de meest voorkomende voorzieningen. De Bosch SMV51E00EU is technisch gelijk aan Siemens SN65E009EU en Neff S51E50X2EU. De modellen zijn in april nieuw op de markt gekomen. De Whirlpool ADG 9641 is voor Whirlpool het tweede belangrijke inbouwmodel.

De vaatwassers worden op dit moment getest en de resultaten kunt u in begin augustus bekijken. Houd de test vaatwassers dus in de gaten.

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