Echt functioneel is het niet, maar het kan wel; vaatwaskoken. Als je vaatwasser toch draait, kun je er voedsel in garen. Kies dan wel een vaatwasprogramma met een hoge temperatuur.

Hoge temperaturen

Uit de meetwaarden van geteste vaatwassers blijkt dat de gemiddelde temperatuur van het hoofdprogramma rond de 57 graden lig, variërend van 45 tot 70 graden. Aan het einde van een programma wordt de vaat heter gespoeld, gemiddeld zo'n 66 graden. Een intensief of 'hygiëne' programma behaalt hogere temperaturen.

Geduld gevraagd

Sluit het te bereiden voedsel goed af voordat het in de vaatwasser gaat. Bijvoorbeeld in een vacuümzak of weckpot. Omdat de temperatuur van een vaatwasprogramma niet stabiel is, heb je voedsel nodig dat snel gaart. Ook heb je engelengeduld nodig, want het kan wel even duren voordat het klaar is. Volgens een chef-kok uit Doetinchem, de pionier van het vaatwaskoken, kost scholfilet ruim een half uur en heb je voor aardappels zeker 80 minuten nodig.

Zuinig?

Koken in de vaatwasser is een beetje gekkigheid, dat aan de ene kant in druist tegen de trend van het vaatwassen op lagere temperaturen (eco-programma). Aan de andere kant bespaar je er wat gas of elektriciteit mee als je de vaatwasser toch al aan zou zetten op dat hete programma.