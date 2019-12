Miele introduceert de Flexitimer

Nieuws|Op vrijwel alle vaatwassers zit tegenwoordig wel een uitgestelde start. Je kunt dan instellen dat de machine op een later moment pas begint met het programma. Handig omdat je dan voordelig gebruik kunt maken van het nachttarief als je een dubbele energiemeter hebt. Miele tilt dit concept nog een stapje hoger met hun flexitimer met ecostart op hun nieuwe 6000 serie.

De uitgestelde start op machines is doorgaans instelbaar tussen de 1 en 24 uur, of bijvoorbeeld op 3, 6 en 9 uur. Miele gaat een stapje verder met de 'FlexiTimer met EcoStart'. Dit is een functie waarmee een programma automatisch gestart kan worden op een tijdstip dat de stroomtarieven laag zijn.

Je moet hiervoor eerst (eenmalig) maximaal 3 tijdzones instellen waarin de stroomtarieven laag zijn. Je kunt deze gunstige tijden opvragen bij je energieleverancier. Daarna kun je met EcoStart het eindtijdstip van het gekozen programma instellen. De afwasautomaat start dan automatisch in de tijdzone met het laagste tarief en het programma is dan op zijn laatst op het ingestelde eindtijdstip klaar. Je vindt de Flexitimer op de 6000 serie van Miele.