Minder kans op allergie door met de hand afwassen

Nieuws|In families waar met ze met de hand afwassen, hebben de kinderen minder last van allergieën dan in families met een vaatwasser. Dat concludeerden Zweedse onderzoekers uit een onderzoek onder ruim 1000 kinderen van 7 en 8 jaar.

Blootstellen aan bacteriën

De onderzoekers ontdekten onder andere meer gevallen van eczeem en astma in families waar een vaatwasser wordt gebruikt. Waarschijnlijk komt dit doordat met de hand afwassen minder hygiënisch is. De kinderen worden zo waarschijnlijk op jonge leeftijd aan bacteriën blootgesteld, waardoor de kans kleiner is dat ze later een allergie ontwikkelen.

Hygiënische handafwas

Uit eerder onderzoek bleek al dat de doeltreffendheid van de handafwas afhankelijk is van het type vuil, de vorm van de vaat, de sterkte van het afwasmiddel en de temperatuur van het water.

Schone vaat toch gewenst

Dan maar geen vaatwasser gebruiken? Hier is meer onderzoek voor nodig over het directe verband tussen de methode van afwassen en de allergie. En ook over de ernst ervan. Bovendien is het een lastige tegenstelling, want we willen allemaal een schone, hygiënische vaat.

In het najaar van 2014 testten we een aantal vaatwassers met een intensief programma. Hieruit bleek dat de vaat met dit programma aanzienlijk schoner werd dan met het hoofdprogramma. Ecoprogramma's maken over het algemeen minder goed schoon dan het hoofdprogramma.

Kijk in de vergelijker voor de testresultaten van het hoofdprogramma en ecoprogramma.