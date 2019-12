Nieuwe beste kopen

Beide machines scoren boven de 6,5. De Beste uit de test modellen scoren boven een 7. In deze nieuwe update hadden we ook voor het eerst een machine van Samsung, de DW BG572 B, hij heeft een technisch gelijke broer in de DW BG 750 B. Alleen de kleur van de handgrepen van de rekken is anders.

Op het moment worden ook twee machines getest van merken die nog niet eerder in onze test zaten: M-systems en Boretti. Ook testten we Ikea Hjalpsam, een smalle vaatwasser geschikt voor 9 couvert en nieuwe modellen van Bosch en Siemens.