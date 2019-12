Nieuwe test vaatwassers: alles mooi schoon

Achtergebleven etensresten in schalen of plastic bakjes die nog drijfnat zijn nadat het programma is afgelopen. Niet elke vaatwasser weet raad met grote stukken servies of kunststof. De nieuw geteste vaatwasser kunnen er echter prima mee uit de voeten.



In de nieuwe test werden 6 nieuwe vaatwassers getest: AEG Favorit 55002 VI0P, Siemens SN64M030EU, Etna EVW7961WIT, Whirlpool ADG 9510, Smeg BLV2R 1 en Miele G 5500 SC. We vergeleken deze vaatwassers ook met alle andere vaatwassers die we dit jaar testen, in totaal 76 afwasmachines.

Derde sproeiarm wast niet beter schoon

De vaatwassers worden uitgebreid getest op wassen en drogen. Over het algemeen doen de merken Siemens en Bosch het prima op schoonwassen, al zijn er ook andere merken die de vaat prima schoon krijgen. De Consumentenbond testte ook AEG-Electrolux Favorit 99000VIP met een derde sproeiarm, die de vaat nog beter schoon zou krijgen. Dit was echter niet het geval, de vaatwasser kreeg slechts een redelijke score voor schoonwassen.

Van de nieuw geteste modellen heeft een Smeg de beste papieren. Deze bleek ook nog eens erg zuinig te zijn.

Droog uit de vaatwasser

Het drogen van pannen en kunststof bakjes bleek in eerdere tests voor enkele machines een onmogelijke opgave. De nieuw toegevoegde machine vallen in dit opzicht gelukkig niet tegen. Ze hebben allen een prima score. De Ikea Renlig DW60 is momenteel de vaatwasser met het beste droogresultaat.

Handig in het gebruik

De nieuw geteste vaatwassers doen het goed op gebruiksgemak. De top 3:

Miele G 5500 SC;

Siemens SN64M030EU;

Smeg BLV2R 1.

