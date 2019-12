AEG F55000VI0P

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Aeg Favorit 55000VI0P is een volledig geïntegreerde vaatwasser uit het middensegment. Dat geldt voor de prijs alsmede de testresultaten. Qua voorzieningen springt deze vaatwasser er ook niet uit. Het model is in hoogte verstelbaar en verschilt alleen in dit opzicht van de 55002 die dat niet is. We zien de standaard programma's.