AEG F55030W0P

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG Favorit 55030 W0P is een vrijstaande machine met 3 sproeiarmen. Op de onderste sproeiarm is een tweede sproeiarm gemonteerd die ook om zijn as draait. De binnenruimte van de machine is 4 cm hoger dan bij vergelijkbare modellen. De machine heeft een uitgebreide programmakeuze waaronder een speciaal glasprogramma. De resultaten van de machine zijn vrij gemiddeld maar op gebruiksgemak valt hij in positieve zin op. Enig nadeel hier is dat de sproeiarmen niet te verwijderen zijn.