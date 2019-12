AEG F60760

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG-Electrolux Favorit 60760 is voorzien van Fuzzy technologie. Hierbij meten sensoren de vervuiling van het water en passen het programma verloop hierop aan. De vaat komt schoner dan gemiddeld uit deze vrijstaande machine. Dit redelijk betaalbare model is erg gemakkelijk in het gebruik. Dat geldt echter niet voor alle onderdelen. Zo is de bovenste sproeiarm moeilijk te reinigen. Ook krijgt deze machine een matige score voor zijn zelfreinigend vermogen. En zo vinden we tijdens ons uitgebreide testprogramma nog wel meer minpunten. Er zijn echter ook pluspunten. Aan de gebruiksaanwijzing kunnen verschillende van de vele door ons geteste vaatwassers een voorbeeld nemen. De Favorit 60760 is voorzien van uitgestelde start (instelbaar van 1 tot 19 uur). Bovendien heeft hij een speciaal nachtprogramma. Veel vaatwassers zijn trouwens uitgerust met speciale programma's. Ben je op zoek naar iets specifieks, dan biedt onze productvergelijker uitkomst.