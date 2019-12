AEG F88082M0P

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze vrijstaande AEG is voorzien van een dubbel roterende sproeiarm. Hij heeft een A+++ label en aan het einde van het programma schakelt de machine zelf uit. Hij is verder voorzien van een Prozone-programma waarbij de watertemperatuur en waterdruk van de bovenste en onderste korf verschilt, dus pannen worden anders gewassen van glazen. In het rek waar de glazen worden gezet zitten een rooster met rubberen pennen waarop glazen goed blijven staan en niet wegglijden. Dit is de inox/zilver uitvoering, hij is er ook in het wit (F88082W0P).