AEG F99000VIP

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG-Electrolux Favorit 99000VIP is een zogenoemd Proclean-model. Bijzonder hieraan is dat er gebruik wordt gemaakt van een derde sproeiarm. Je verwacht dan prima was- en spoelprestaties. Benieuwd of dat ook waargemaakt wordt? Bekijk dan de resultaten in de productvergelijker. Het is in ieder geval een heel veelzijdige vaatwasser. Zo heeft hij een bordenverwarmprogramma. Dit is een aparte hete spoelgang waarmee je borden kunt verwarmen. Handig om te voorkomen dat je eten te snel afkoelt. Verder heeft hij nog meer speciale programma's, waaronder een extra stil programma. Onze onderzoekers melden echter ook enkele zaken die minder goed geregeld zijn. Dat geldt onder andere over de mogelijkheden om het apparaat zelf schoon te maken. Dat laatste is wel nodig. Het zelfreinigend vermogen van deze machine is namelijk minder goed dan bij andere modellen uit deze prijsklasse. Even vergelijken in onze uitgebreide testresultaten kan dus geen kwaad.