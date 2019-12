Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG F99025VI1P is een volledig geintegreerde machine geschikt voor 12 couverts. Hij is voorzien van 7 standaard programma's en extra opties zoals extra stil, 60 minuten en een prozone. Daarnaast heb je de optie om te kiezen voor timesaver, proboost, auto open en extra hygiëne. Het ecoprogramma van de machine is een van de zuinigste in onze test.