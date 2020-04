Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG FSE52707P is geschikt voor 15 couverts en is volledig geintegreerd. De machine heeft 7 programma's en 4 temperaturen. Met Airdry technologie wordt de vaat op een natuurlijke manier gedroogd. Deze AEG beschikt over SatelliteClean; een dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt.