Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze AEG FSE63807P is volledig geintegreerd, heeft energielabel A+++ en is geschikt voor 13 couverts. Er zijn o.a. programma's van 30, 60, 90 of 160 minuten, een ecoprogramma en een programma voor machineonderhoud. Hij heeft een ComfortLift die de onderste mand omhoog brengt voor prettig in- en uitruimen.