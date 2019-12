Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volledig geintegreerde vaatwasser van Atag VA63211VT. Geschikt voor 15 couverts. Met programma's als eco, auto, intensief, glas, snel, voorspoelen, extra stil. En een knop voor startuitstel, hygiene, tijdbesparing, multitab en het automatisch openen en weer sluiten van de deur. Bestek kan in de lade of in de korf. De resttijd wordt op de grond geprojecteerd.