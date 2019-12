ATAG VA6611 NT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Atag VA 6611 NT is voorzien van een extra droogprogramma. De bedoeling hierachter is het bereiken van betere droogresultaten. Of Atag hierin is geslaagd, kun je lezen in onze productvergelijker. Deze inbouwmachine behoort tot de wat duurdere prijsklasse. Zijn totaalscore blijft daar in onze uitgebreide tests bij achter. Het is niet zo dat dit model op alle fronten slechter scoort dan de concurrentie. Er zijn voldoende testonderdelen waarop hij gemiddeld of zelfs beter dan gemiddeld scoort. We constateren echter ook enkele minpunten. Die komen onder andere sterk naar voren op het gebied van gebruiksgemak. Voor rechtshandige gebruikers is het bijvoorbeeld onhandig dat het vak voor het glansspoelmiddel aan de rechterkant is geplaatst. Ook is dit een vrij luidruchtig apparaat. Extra lastig is het dan dat hij slechts één optie heeft voor uitgestelde start: 5 uur. Zoek je een stille vaatwasser waar je nauwelijks last van hebt, dan zijn er zat modellen die beter uit onze tests komen.