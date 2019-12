ATAG VA6611 RT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het autoprogramma van de volledig geintegreerde Atag VA6611RT duurt met 144 vrij lang. Er zijn in onze productvergelijker verschillende modellen te vinden die dit sneller kunnen. Maar de ATAG scoort in zijn geheel vrij gemiddeld en heeft op het gebied van gebruiksgemak enkele opvallende positieve punten. Jammer dat de uitgestelde start beperkt is tot 5 uur. Daarbij is de machine vrij lawaaiig. Wel weer een pluspunt is dat het apparaat voorzien is van een extra droogsysteem (dry+). Daarbij kan je de programmaduur verkorten, wel ten koste van water en energieverbruik. Wat we op deze machine voor het eerst zien is een soort stoplicht. Als je de machine net hebt ingeschakelt schijnt er een blauw lichtje op de vloer, je kan de vaatwasser dan nog openen om een item dat je vergeten was er nog in te zetten. Het lampje wordt rood als er vaatwasmiddel is toegevoegd, dan moet je de machine niet meer openen. Het lampje wordt groen als het programma is afgelopen.