ATAG VA6711 ST

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Atag VA6711ST vaatwasser moet volledig worden ingebouwd en past in de standaard keukenmaat ook als is hij geschikt voor 16 couverts. De machine wast redelijk schoon maar gebruikt vrij veel energie en daarmee zijn de kosten per wasbeurt vrij hoog. De keuze uit programma's en opties is behoorlijk. Hij heeft een derde lade voor kleine items.