ATAG VA9711 RT

Dit model van ATAG is voorizen van een derde rek, dat is geschikt om kleinere items in te plaatsen. We testten eerder een ander exemplaar waarvan de resultaten erg tegenvielen. Na nader onderzoek bleek dat de er iets mis was met de betreffende machine. In november is de machine opnieuw getest met betere resultaten.