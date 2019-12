Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bauknecht GSF 6540 WS is zowel vrijstaand te gebruiken als onder het aanrechtblad te bouwen. Wij testen vaatwassers op een groot aantal punten. In veel van deze tests komt de GSF 6540 WS er gemiddeld uit. Qua droogresultaten scoort hij echter iets beter dan gemiddeld. De afwerking van dit model is zeer goed. Hij heeft geen scherpe hoeken, wat goed van pas komt als hij vrijstaand wordt gebruikt. Wel zijn we minder enthousiast over enkele zaken die met het gebruiksgemak te maken hebben. Het rek onderin de machine blokkeert bijvoorbeeld de toegang tot het filter en het compartiment voor het glansspoelmiddel. Bovendien hebben we tijdens onze uitgebreide testsessies gemerkt dat glazen kunnen omvallen tijdens het wasproces. Onder de goedkopere modellen is dit een machine die overall redelijk presteert. In dezelfde prijsklasse vind je in onze uitgebreide testresultaten echter diverse modellen die nog beter presteren.